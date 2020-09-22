لندن 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات البریطانیة رفع مستوى خطر تھدید فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، بعد تسجیل زیادة كبیرة في أعداد الاصابات والوفیات.وذكرت الحكومة البریطانیة، في بیان، أن مركز الأمن البیولوجي قرر رفع خطر العدوى من مستوى "الانتشار العام" إلى مستوى "الانتشار العام والانتقال الواسع أو الزیادة بأضعاف مضاعفة".وأوضحت أنه تم تسجیل زیادة كبیرة في عدد الوفیات والإصابات بالفیروس خلال الأیام الماضیة في كل المناطق البریطانیة، الأمر الذي یحتم على السلطات الصحیة التحرك من أجل تجنب اكتظاظ المستشفیات واحتمال عجز نظام الصحة الوطنیة في التعامل مع الوضع الجدید.وأكدت أن السلطات المعنیة ستصدر مزیدا من الإجراءات والإرشادات قریبا من أجل منع انتشار الفیروس على نطاق واسع وتجنب ما حدث خلال فترة الذروة الأولى بین مارس ویونیو الماضیین.// انتهى //14:05ت م0124