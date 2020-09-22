الدمام 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (796) جولة رقابية، و (6) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت الصحية والتجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من التزامها وتطبيقها للاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير (53) مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، و (11) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و (1) مخالفة تكدس في مساكن العمالة.كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير (913) موقعاً، باستخدام (156755) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (480) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7707) أطنان من النفايات، وإزالة (4324) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9407) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت بالمنطقة للبرتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية، وكثفت جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى //15:22ت م0166