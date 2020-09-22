الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم, بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي تنفذها الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض تزامنا مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - ضمن أعمال وبرامج الوزارة لتعزيز دور المنابر في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة .وأشار سموه إلى أن هذه المبادرة ستكون بإذن الله منطلقاً لمنهج واضح وعمل سليم من جميع من له دور في هذا المجال، وسيكونون قدوة صالحين للجميع إن شاء الله من أبناء وبنات الوطن ككل، وسيكون لهذا العمل المبارك دور في تفعيل هذه المناسبة الغالية في أنفس الناس والشباب بالذات.وبين سمو أمير منطقة الرياض أن الوطن ولله الحمد توحد على المنهج السليم وعلى منهج كتاب الله وسنة رسوله، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتنفيذ هذه السياسة الحكيمة لولاة الأمر في منهجها الصحيح والسليم.من جانبه، قدم معالي الوزير عبداللطيف آل الشخ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذه المبادرة التي تطلقها الوزارة ضمن أعمال وبرامج متنوعة تواكب فيها الوزارة هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن.وبين أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى نشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لنشر الفتن.ونوه معاليه في ختام كلمته بدعم سمو أمير منطقة الرياض المستمر وتشجيعه لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهدافها ورسالتها السامية وفق توجيه القيادة الرشيدة.وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي تحدث خلاله عن المبادرة التي تهدف إلى إقامة أكثر من 1000 محاضرة علمية و 4000 كلمة دعوية و 6000 خطبة، و 16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، تقام هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها تستهدف أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية.// انتهى //15:30ت م0170