بيروت 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 45 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.// انتهى //15:30ت م0171