الدمام 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأنهت الجهات العاملة في المنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، تحت شعار "همة حتى القمة", حيث تزينت شوارع المنطقة بالأعلام والإضاءات الخضراء، إضافةً إلى اللوحات التي حملت معالم رئيسة لمحافظات المنطقة، شملت قصر الإمارة القديم بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وعدد من المعالم الأثرية والمجسمات الجمالية في المنطقة.وتشهد الواجهة البحرية بكورنيش الدمام عروض الألعاب النارية، إضافةً إلى عروض ستقام في كورنيش الخبر، وكذلك في محافظة الجبيل على شاطئ الفناتير، وممشى السيف الشرقي.فيما تنظم الهيئة العامة للترفيه عرضاً جوياً بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وأكثر من 60 طائرة عسكرية ومدنية، وحفل فني يقام في الصالات الرياضية بالدمام.كما تشهد المنطقة عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية، تقام ما بين عدة مواقع، ويقام عددٌ منها عبر لقاءات افتراضية.وأهابت إمارة المنطقة الشرقية بالجهات المنظمة للاحتفالات بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية لكل نشاط، والتقيد بإجراءات السلامة، والتأكد من التزام جميع المشاركين بها، وعلى رأسها الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة المناسبة، داعيةً الجميع للتعاون في إنجاح هذه المناسبة العزيزة، بالتزامهم بالتعليمات الصادرة، وتجاوبهم مع رجال الأمن في الميدان القائمين على تنظيم الاحتفالات.// انتهى //15:31ت م0172