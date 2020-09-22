بريدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس صالح الأحمد ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي عن أعمال الصندوق الزراعي للعام المالي 1440 - 1441 هـ.واطلع سموه خلال اللقاء، على ما تضمنه التقرير الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها لتحفيز التنمية الزراعية في المنطقة، منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من اهتمام كبير للأمن الغذائي ، وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما ذات الميزات النسبية.وتناول سمو أمير منطقة القصيم ما تتميز به المنطقة من تنوع في المنتجات الزراعية وتميزها في إنتاج التمور بما يحقق الاستفادة منها لدعم قطاع الزراعة بالمنطقة، وبما يسهم في تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المنطقة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة للوصول للفاعلية والكفاءة المثلى في عدد من المجالات وخاصة المجالات التي تسهم في تنمية كافة الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية بالمنطقة .// انتهى//15:45ت م0173