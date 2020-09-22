جدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة اليوم ، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطة عمل فريق "أداء" لإعداد تقارير يشارك فيها المجتمع عن مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الجهات للسكان محافظات المنطقة , بهدف تعزيزالجوانب الإيجابية والارتقاء بالخدمات الأخرى التي تحتاج إلى تحسين ، على أن يتم الرفع لسموه بتقريرعن ذلك بشكل دوري.// انتهى //15:48ت م0174