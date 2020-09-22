جدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستمكّن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة من إستئصال ورم جلدي خبيث من وجه سيدة تبلغ من العمر 100سنة، وذلك تحت عناية طبية مشددة وإجراءات وقائية صارمة.يُعد هذا الورم من الحالات النادرة جداً و خصوصاً بهذا الحجم ، و نظراً لطبيعة الأورام المماثلة ، حيث تسبب نزيفاً شديداً خلال إستئصالها ، فقد قرر الفريق المشترك إجراء العملية وفق إجراءات طبية خاصة و خلال عملية أستغرقت ساعتين ، نجح من خلالها الفريق الطبي في إستئصال الورم بجميع أجزائه الممتدة إلى العين و الخد ، و التأكد من خلو الأنسجة المحيطة له من الخلايا المسرطنة بعد فحصها مجهرياً ، و بعدها تم عمل عملية لترميم المنطقة ، و ذلك بنقل الأنسجة من مكان سليم للمكان المتضرر ، و تكللت العملية بالنجاح والتعافي الكامل للمريضة ، و بعد الإطمئنان التام عليها قرر الفريق الطبي مغادرتها من المستشفى ولله الحمد.// انتهى //15:50ت م0176