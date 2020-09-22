جيزان 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , في مكتبه اليوم ، المحافظين بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل مختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمحافظات والمراكز والخطط والبرامج والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز المشروعات التنموية بها وفق الخطط والآليات والبرامج المعدة لذلك ، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.//انتهى//15:50ت م0177