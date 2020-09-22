بريدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم , رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية بالمنطقة "عون" ندى العيدان , والممثل القانوني للجمعية الدكتور علي السواجي , ونائبة الرئيسة منى الطامي , وعددا من منسوبي الجمعية , الذين أطلعوا سموه على جهود الجمعية في خدمة المستفيدين.وفي بداية اللقاء قدمت العيدان عرضًا لسمو أمير المنطقة عن الجهود التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والمستفيدات من مساعدات خيرية وعينية للمحتاجين بالمنطقة للعناية بشؤون المرأة , مشيرة على أن الجمعية تكفل 659 يتيما من 1373 كافلا , و571 أسرة ترعاهم الجمعية , وأن الجمعية قدمت 1089 كسوة للعيد و 2708 كسوة لبرنامج عابر سبيل , و738 كسوة للشتاء , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة أعمال ونشاطات الجمعية.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الجمعية للرفع من مستوى خدماتها المقدمة للمستفيدين منها ، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في دعم العمل الخيري والتطوعي، معربًا عن شكره لرئيسة وعضوات الجمعية على تلك الجهود، مؤكدًا دعمه للجمعية وأعمالها الخيرية , مشيرًا على أهمية مواصلة الجهود لخدمة كافة المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ونائبة مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هدى الزعاق .// انتهى//15:55ت م0179