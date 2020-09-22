الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساحتفل مركز الملك فهد لرعاية الأطفال ذوي الاعاقة بالرياض صباح اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، حيث احتضنت قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز الاحتفالية التي هدفت لترسيخ حب الوطن في نفوس الطلاب وبحضور أبناء وأسر الجمعية.وتضمن الحفل العديد من الأناشيد الوطنية التي شارك الأطفال في ترديدها، ثم قام المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي بتوزيع الهدايا الخاصة للأطفال.من جانبها، قالت مديرة مركز الملك فهد لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة مها دردير أن المركز حريص على مشاركة الأطفال المعاقين في هذه المناسبة الغالية , حيث تم تطبيق التباعد والقواعد الاحترازية حفاظاً على سلامة الأطفال وذويهم.//انتهى//15:55ت م0180