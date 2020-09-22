أبها 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستشارك الكلية التقنية بأبها ، ضمن المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضح عميد الكلية الحسين ال عثمان أن الكلية ستقدم عددت من الفعاليات في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، تتمثل في حزمة من الأنشطة، منها صيانة منازل الأسر المتعففة من خلال برنامج "المتطوع التقني" ، و فعالية إزالة التشوه البصري تحت شعار " عسير كذا أجمل " بمشاركة مدربين ومتدربين من الكلية .وإضاف أن الكلية ستعقد برامج تدريبية قصيرة لذوي الإعاقة السمعية، ومعرضا للابتكارات عن بعد من خلال تسجيل مرئي للابتكارات وبثه، كما ستقام مسابقة ثقافية للمتدربين وكتابة مقال قصير عن الوطن.// انتهى //17:02ت م0219