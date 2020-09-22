الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستعمل هيئة المهندسين ضمن دورة مجلس إدارتها السادس وفق رؤية إستراتيجية تستهدف الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الحصول إلى الحلول المثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً.وأسهمت مشاورات الهيئة مع عدد من الجهات إلى إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بإنفاذ توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في منشآت القطاع الخاص ليكون ذلك تتويجاً لمساعي الهيئة وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة، على أن ينعكس القرار على رفع الفرص الوظيفية وتوظيف نحو 7 آلاف مهندس ومهندسة خلال العام القادم 2021.ولم تتوقف هيئة المهندسين عن أداء دورها المهني لتواكب التطلعات وتصنع المنجزات، فعمدت إلى تقديم 12 مبادرة متنوعة و 200 ألف خدمة قدمتها عن بُعد، كما عززت التواصل مع الأعضاء عن بعد من خلال عدد من القنوات، كما أتاحت جميع خدماتها عبر المنصات الإلكترونية على مدار 24 ساعة.وعالجت الهيئة أكثر من 61000 عملية إلكترونية، كما تم تكثيف ومعالجة طلبات توصيل طباعة الشهادات وبطاقة العضوية في الهيئة عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية حيث وصل عدد الطلبات أكثر من 2340 طلبا، كما أصدرت الخطابات والشهادات والتراخيص إلكترونياً وتم طباعة أكثر من 39,736 خطابا وشهادة.وقامت الهيئة بدورها الوطني من خلال تأجيل رسوم اشتراكات الشركات والمكاتب الهندسية لمدة 6 أشهر، واستفاد منه أكثر 632 مكتبا، كما مددت عضويات الأفراد وتراخيص المكاتب والشركات الهندسية لمدة 5 أشهر، واستفاد منها 81824 عضوا.وتواصل الهيئة جهودها في تطوير المهنيين من خلال توفير الدورات التدريبية التي تشمل مختلف القطاعات، وأطلقت حزما تدريبية متنوعة منها المتخصصة والعامة، وعقدت أكثر من 15 لقاء ضمن سلسلة مهندس عن بعد، كما وفرت حزمة من الدورات المتخصصة بالتعاون مع "قراندافوس" واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.ونجحت في أداء أكثر من 200 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، منها 35 دورة مدعومة، و87 دورة تخصصية، و8 دورات في كود البناء، و6 دورات في برنامج التحكيم الهندسي.وأنجزت الهيئة بشراكة أعضائها في المبادرة التطوعية التي قدمتها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث قام 3 آلاف متطوع ومتطوعة من الهيئة بفحص المباني المسجلة ضمن مبادرة تقييم مساكن العمالة، مما أسهم في توفر طاقة سكنية إضافية ملائمة لاستيعاب أكثر من 452،636 عاملا في مختلف مناطق المملكة.ولمواكبة احتياجات شركائها وأعضائها عمدت الهيئة إلى افتتاح منصتي "تقن" ومنصة للتدريب عن بُعد، وتسعى "تقن" إلى تمكين المكاتب والشركات الهندسية من توسيع دائرة عملائها وذلك باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية، مقدمة العديد من المزايا والخدمات التي تبرز إمكانيات المكاتب والشركات الهندسية على مدار الساعة مما يساهم في تقليص المسافة بين الخدمات الهندسية والمستفيدين الأفراد والمؤسسات والشركات من القطاع الخاص أو الحكومي.وتقدم الهيئة منصة التدريب عن بُعد لأعضائها عبر برنامجها للتعلم الذكي "LMS" ضمن حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة، كما تهدف إلى إيجاد بيئة تدريبية تفاعلية من خلال وسائطها الإلكترونية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الاعضاء في الهيئة للحصول على التدريب المناسب وتقليل تكلفة التعليم على المدى الطويل، إلى جانب نشر ثقافة التدريب الذاتي، التي تمكن من تحسين وتنمية قدرات المتدربين بأقل تكلفة.// انتهى //17:03ت م0220