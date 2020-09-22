بريدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأكملت إمارة منطقة القصيم استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 90 للمملكة , من خلال إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة بالشراكة مع أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأوضح المشرف العام على مركز الاتصال والاعلام بإمارة القصيم أحمد الحصين أن إمارة المنطقة وبمتابعة من سمو أمير منطقة القصيم ارتدت حلتها الجديدة من خلال تركيب أكثر من 65 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية السعودية , بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التسعين والمقام تحت شعار "همة حتى القمة".وبين الحصين أن إمارة منطقة القصيم وبالشراكة مع أمانة المنطقة والعديد من الجهات الحكومية ومجلسي الشباب والفتيات ورابطة التطوع بإمارة المنطقة تقوم على تنفيذ وتنظيم مختلف البرامج الرئيسية والفعاليات المصاحبة التي تتوافق وتستهدف شرائح المجتمع في كافة أنحاء المنطقة.// انتهى//17:19ت م0225