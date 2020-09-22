الرباط 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم، مع سفير مملكة الدانمارك المعتمد بالمغرب نيكولاي هاريس، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد، في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأبرز الدكتور المالك خلال هذا اللقاء التحولات التي شهدتها الايسيسكو خلال العام المنصرم لتحديث أساليب عملها في إطار طبيعة الرسالة الحضارية، التي تنهض بها، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، يتيح لجميع دول العالم غير الأعضاء الانضمام لعضويتها بصفة مراقب، داعياً الدنمارك إلى الانضمام لها.وأضاف المالك أن الدانمارك من الدول المتقدمة في التعليم والتدريب المهني، منوها إلى أن التعاون بين الجانبين في هذا المجال يمكن أن يسهم في تطوير المنظومات التعليمية في الدول الأعضاء بالمنظمة.من جانبه أكد سفير الدانمارك في الرباط حرص بلاده على التعاون مع الإيسيسكو بمجالات عملها، في ظل رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة، مثمنا ما قدمته من أعمال متميزة خلال جائحة كورونا، واهتمامها الخاص بملف الحوار بين الثقافات، لتحقيق التعايش الذي يحتاج إليه العالم بشدة الآن.// انتهى //17:20ت م0227