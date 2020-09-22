الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساجتمع مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد اليوم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.وأوضح مدير المعهد أن الاجتماع تخلله مناقشة سبل التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة ومستقبل كرة القدم في رابطة الأكاديميات الرياضية وتطوير العمل والتواصل فيما بين الجهتين في هذا الصدد, والعديد من المحاور المتلقة بمشروع كرة القدم في الرابطة التي يعكف المعهد على تطويرها في مختلف الألعاب، وكذلك مناقشة عمل الأكاديميات في رياضة كرة القدم مع رئيس الاتحاد بحكم الاختصاص.// انتهى //17:21ت م0229