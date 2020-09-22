أبيدجان 05 صفر 1442 هـ موافق 22 سبتمبر 2020 م واسدعا ممثل الأمين العام الخاص لغرب أفريقيا محمد بن شمباس الذي بدأ مهمة لمدة أسبوع في كوت ديفوار، جميع الاطراف إلى ضبط النفس لإجراء انتخابات رئاسية في 31 أكتوبر المقبل.وأوضح بن شمباس في تصريح عقب لقاءه بالرئيس الإيفواري الحسن واتارا، المرشح لولاية رئاسية ثالثة، أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس وتجنب العنف وتجنب اللجوء إلى خطاب الكراهية وحث الجهات السياسية الإيفوارية على التشاور".وأكد المسؤول الأممي أنه تم خلال لقاءه بالرئيس الإيفواري تناول مخاوف الأمم المتحدة بشأن استمرار عدم وجود توافق في الرؤى بشأن جوانب معينة من العملية الانتخابية في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة مفوضية الانتخابات المستقلة والمجلس الدستوري في الكوت ديفوار بأنهما "تابعون " للسلطة.وكان شمباس قد التقى في وقت سابق برئيس المجلس الدستوري مامادو كوني، ومن المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع أعضاء الحكومة والأطراف السياسيين وممثلي المجتمع المدني وممثلي السلك الدبلوماسي.// انتهى //18:30ت م0249