بيروت 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.10%، أي ما يعادل نقطة، ليغلق عند مستوى 613.45 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 ألفاً و253 سهماً، بقيمة 900 ألف و142 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 15 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و372 ألف دولار، مقارنة بجلسة التداول السابقة التي بلغت 6 ملايين و379 ألف دولار.// انتهى //18:31ت م0250