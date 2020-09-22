الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسكشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بفريق متابعة الأداء في إدارة التفتيش التابعة, أن نسبة الالتزام بالتوطين خلال شهر محرم في أنشطة تأجير السيارات وبيع المستلزمات النسائية ومحال الذهب والجواهر والاتصالات ومحال السيارات والدراجات النارية, وصلت إلى 95% في العاصمة الرياض، بينما تجاوزت النسبة إلى أكثر من ذلك في المحافظات التابعة لها "بالخرج ووادي الدواسر والأفلاج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي وحوطة سدير وبني تميم والغاط".وأفاد الفرع أن فريق متابعة الأداء يعتمد في قياس نسب الأداء على الزيارات المجدولة والمفاجئة على المنشآت التجارية في الأنشطة المستهدفة للخروج بتصور كامل عن مدى الالتزام بالتوطين في كل نشاط ووضع الآلية المناسبة للتعامل مع النسبة المسجلة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ورفع نسبة التوطين و تجاوز المعوقات التي قد تحد من ذلك.// انتهى //18:31ت م0251