الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسيلتقي فريق الأهلي السعودي غداً مع الاستقلال الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .ويتصدر الأهلي المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.// انتهى //18:36ت م0255