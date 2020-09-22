الخرطوم 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسالتقي وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس بمكتبه اليوم، برئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى العاملة فى دارفور "اليوناميد" جيريمايا مامابولو.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بعملية السلام في السودان، ومشاركة النازحين في مراسم توقيع اتفاق السلام المقرر عقده في 3 أكتوبر المقبل، في جوبا بجنوب السودان بجانب عمل الفريق المشترك بشأن الخطة الوطنية لحماية المدنيين.// انتهى //18:37ت م0257