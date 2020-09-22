القاهرة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأكد سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم على موقف اليمن الداعم لمصر بشأن استئناف الحوار الجاد المرتكز على عدم فرض رؤية أحادية الجانب والتوصل إلى حلول توافقية متوازنة تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وتحفظ الحقوق التاريخية لمصر وحصتها من مياه نهر النيل بصفتها دولة المصب.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ذلك جاء خلال مشاركة السفير مارم في الاجتماع الذي دعا إليه نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية حمدي سند لوزا اليوم، بمشاركة ممثلين عن وزارة الري المصرية، وبحضور سفراء الدول العربية المعتمدين لدى مصر، بهدف اطلاعهم على مستجدات الأوضاع بشأن سد النهضة الإثيوبي.وأكد مارم حرص اليمن على عدم تعريض مصر لأي أضرار تنال من أمنها المائي وتتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية.// انتهى //18:39ت م0258