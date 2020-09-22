الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، إضافة لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:45ت م0259