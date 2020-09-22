الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد عبدالحميد الدحيلان، فريق النور بكأس بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين والميداليات الذهبية، في ختام منافسات البطولة اليوم على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد محمد الجوهر، وعضوي لجنة المسابقات محمد الدخيل وضياء الإبراهيم.وأسفرت نتائج مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي للبطولة عن فوز المحيط على النور (30-26)، وفوز الخليج على الترجي (28-29)، وفوز الصفا على القارة (26-36).وبذلك اختتمت منافسات البطولة بصدارة النور برصيد 18 نقطة، وحل الخليج ثانياً بـ 16 نقطة، ونال المحيط المركز الثالث بـ 15 نقطة، ثم الصفا رابعاً بـ 14 نقطة، والترجي خامساً بـ 8 نقاط، والقارة سادساً بـ 7 نقاط، فيما حل مضر سابعاً، والعدالة ثامناً، وهبط فريقا العمران والهدى إلى بطولة دوري المناطق بعد أن وقعا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.// انتهى //18:47ت م0260