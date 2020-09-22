الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستحتفي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلة بالمشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض باليوم الوطني (90) في واحة الملك سلمان بالعليا في يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24 سبتمبر الجاري بفعاليات متنوعة، تشتمل على وجود حافلات مصادر التعلم المتنقلة والمكتبة المتنقلة، ومعرض صور عن المملكة، ورسم وجه للأطفال، ورسومات تشكيلية ورملية، وعرضة سعودية، وإطلاق بالونات، وتوزيع هدايا .وتستعرض الشاشة الخارجية فيديو مرئيا من إنتاج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، يقدم الأطفال فيه تحية للوطن وعرض بوستر تعريفي ونقل للمسرح مباشر، وعلى المسرح ستكون هناك مجموعة من العروض المرئية لإصدارات المكتبة : ( لا فرق بيننا، كم أحبك يا وطني )، وعزف السلام الوطني السعودي، ومسابقات وطنية ومشاركات تفاعلية وطنية مع الحضور، وعرضة سعودية على المسرح، وفرقة يا هلا الاستعراضية لليوم الوطني .ومن جانب آخر تنظم مكتبة الملك عبد العزيز العامة ممثلة في مكتبات الأطفال، مجموعة من الفعاليات والأنشطة، احتفاء باليوم الوطني الـ 90 تحت شعار "عمار يا بلادي في عامك 90"، وحرصت أن تكون هذه الفعاليات وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .ويتضمن برنامج مكتبات الأطفال للاحتفال باليوم الوطني تقديم برنامج قرائي يتم من خلاله قراءة مجموعة من القصص التي تتغنى بالوطن ورموزه يبث عبر حساب المكتبة بالانستجرام، ويهدف لغرس القيم الوطنية والدينية والتاريخية والحضارية، التي أرساها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله، كما يشتمل على مجموعة من المقاطع لأعمال فنية بالخطوات، يشاهدها الأطفال على منصات المكتبة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم تطبيقها وتنفيذها بالمشاركة مع ذويهم احتفاء باليوم الوطني لتسهم في إكسابهم المعرفة و المعلومات والمهارات الفنية وتنمي جانب الإبداع لديهم .وتشارك مكتبات الأطفال أيضا بفعالية حية، في واحة الملك سلمان العلمية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء 23/9/2020 م، تقدم خلالها مجموعة من العروض المرئية لإصدارات المكتبة يتبعها حوار مع الأطفال حول ما شاهدوه، ثم عرض "موسوعة المملكة للأطفال والناشئة" وطرح مسابقات وأسئلة تعتمد على استخراج معلومات منها للأطفال الحاضرين، وتتضمن فعالية المكتبة في واحة الملك سلمان أيضاً عرض مقطع مرئي يقدم فيه بعض الأطفال الذين تم اختيارهم من رواد المكتبة التحية لأبطال الحد الجنوبي والأطباء والمعلمين والإعلاميين، ليستشعر الأطفال أهمية دورهم البطولي وأهمية الأمن والأمان والصحة والتعليم في وطننا الحبيب .وستوزع المكتبة على الأطفال كتيبات تحوي مجموعة من الأنشطة تم إعدادها وإصدارها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90، لتعزيز قيم المشاركة والعطاء والانتماء وحب الوطن في نفوسهم ، حيث تسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال تقديم هذه الأنشطة الثقافية والفعاليات المرتبط بالمناسبات الوطنية، لبث الروح الوطنية والوحدة والهوية، وإبراز الجوانب المشرقة للوعي المعرفي الوطني . // انتهى //19:21ت م0264