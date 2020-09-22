الأمم المتحدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، على ضرورة إعادة الالتزام بالتعددية وتعزيزها والاعتراف بإنجازاتها، مبيناً أن الأمم المتحدة هي المنتدى الأول في العالم لمعالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وحماية حقوق الإنسان.ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بوزكير، في كلمته الافتتاحية لأعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العالم إلى التكاتف والاستفادة من منظمة الأمم المتحدة بأقصى إمكانياتها في سعينا نحو التصدى لجائحة فيروس كورونا والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى التي تواجهنا.وأشار إلى أن أولويات الدورة الجديدة تشمل السعي للنهوض بجدول الأعمال الإنساني للأمم المتحدة، في ضوء المستوى غير المسبوق للاحتياجات الإنسانية، الناجمة عن الصراعات طويلة الأمد والجديدة، أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين .// انتهى //19:26ت م0265