الرياض05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الأمنية ، الاجتماع العاشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء ، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب مدير عام الأسناد الأمني بوزارة الداخلية، بدولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) للدورة الحالية العميد سعيد حسين الخاجة ومشاركة وفود من جميع دول مجلس التعاون .بدء الاجتماع بكلمة لممثل قطاع الشؤون الأمنية نقل من خلالها تحيات وتمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، و الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء الدكتور هزاع بن مبارك الهاجري للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك .وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، وعدد من المواضيع في مجال الإعلام الامني والتي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين دول الأعضاء.// انتهى //19:42ت م0268