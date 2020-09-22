الرباط 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في الرباط اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء، التوجهات الإستراتيجية لعمل المنظمة للسنوات المقبلة، وأهم المشاريع المزمع تنفيذها، مشيداً بالدعم الدائم للمملكة المغربية للإيسيسكو التي تعمل على إنجاز عدد من المشاريع في المغرب تهم مجالات التربية والتعليم والثقافة وحفظ التراث.من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بعمل المنظمة، وبالمبادرات التي أطلقتها لدعم التنمية الثقافية، والانفتاح على باقي الدول والمنظمات، ودعم الحوار بين الحضارات، وتشجيع مجتمع المعرفة، داعيا الإيسيسكو إلى تركيز جهودها على دعم بلدان القارة الأفريقية على وجه الخصوص.// انتهى //21:59ت م0287