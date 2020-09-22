سنتياغو 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تشيلي أدنى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثاني من مايو الماضى حيث بلغت الحالات الجديدة 1054 حالة ليصل إجمالي الحالات إلى 448523 .وبحسب البيانات التي أوردتها وزارة الصحة التشيلية فقد سجّلت 23 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسببه في البلاد 12321.وبلغ عدد الحالات النشطة 13026 حالةً، فيما تعافى 423176 مريضاً.// انتهى //21:59ت م0288