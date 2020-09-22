مكة المكرمة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأنهت أمانة العاصمة المقدسة وبالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة استعداداتهما لإقامة احتفالات اليوم الوطني الـ 90 بالعاصمة المقدسة، في نموذج غير مسبوق لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الهيئة والأمانة بالتكامل مع القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة.وتشتمل الفعاليات على معرض الفنون التشكيلية (عن بعد)، وفعالية رسم جدارية فنية تشكيلية لأول مرة بشكل موحّد بحديقة العدل، ورسم لوحة فنية وطنية بمشاركة جميع الأهالي والزوار في المراكز التجارية، واستضافة معرض الاعتزاز السعودي (قمة) بالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر في مبنى المركز الحضاري بالعكيشية، ومباراة كرة القدم وسباق الدراجات الهوائية بدون حضور جماهيري ، والعديد من السباقات والفعاليات.ووضعت أمانة العاصمة المقدسة الإضاءات الخضراء في عدد من المواقع البارزة في مكة المكرمة والجسور، بالإضافة إلى المباني التابعة للهيئة والأمانة التي توشحت بالإنارة الخضراء، وشاشات في مواقع متفرقه تبث صور القيادة الرشيدة والتهاني والتبريكات ، بالإضافة إلى وضع اللوحات الترحيبية المصاحبة باليوم الوطني الـ90 في طرق وميادين العاصمة المقدسة.وسيتضمن برنامج اليوم الوطني تدشين حملة التعريف بمشروع حافلات مكة الذي يأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة بتنفيذ شركة قطارات مكة وبإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حيث يهدف مشروع النقل العام في مكة المكرمة إلى إنشاء شبكة عامة ومنظومة تلبي احتياجات النقل لسكان مكة المكرمة وزائريها، وتطوير وتشغيل شبكة نقل عام آمنة ومستدامة في مكة المكرمة تكون ركيزة للتنقل الحضاري وتركز على التطور المستقبلي للمدينة، وكذلك توفير الوظائف للشباب والشابات السعوديين.وتتطلع الأمانة والهيئة إلى تحقيق الشراكة بينها هدفها الأساسي المتمثل في إثراء المشاركة المجتمعية، الضامنة لخدمة أهالي العاصمة المقدسة والمقيمين فيها، لاسيما وأن الهيئة تعكف حالياً على مشروع شراكات أخرى بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وبعض الجهات في القطاع الحكومي والخاص، تتضمن العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى خدمة سكان منطقة مكة المكرمة".يذكر أن الأمانة والهيئة راعتا باهتمام وحرص اتخاذ التدابير والبروتوكولات الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، في مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنفذانها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.// انتهى //22:16ت م0290