تبوك 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90, للمملكة من خلال تجميل واجهة مبنى البلدية والميادين والمجسمات الجمالية بالمحافظة بالإنارة الخضراء، وكذلك تجميل المداخل الرئيسة، وتركيب الأعلام في جميع الطرق الرئيسة بالمحافظة، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي .وأوضحت البلدية أنها حرصت على إظهار المحافظة بحلة بهيّة وألوان جمالية مضيئة ولوحات فنية تعبر عن هذه المناسبة الغالية على نفوس جميع المواطنين، وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن، والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة.وعملت البلدية وفق خطة جرى إعدادها خصيصاً للاحتفاء بيوم الوطن، إذ جهزت ضمن تلك الخطة جميع الميادين بالمحافظة وزيّنتها بإنارة LED باللون الأخضر وتركيب 1850 عَلَمًا على أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة، و219 لوحة بمقاسات تحتوي على عبارات وكلمات عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف طرق وشوارع وميادين المحافظة, في حين حضيت المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء باهتمام بالغ في سبيل تهيئتها لاستقبال مرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني مع تطبيق الاحترازات الوقائية.// انتهى //22:18ت م0291