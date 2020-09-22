الجزائر 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم أنها أخذت علماً باختيار وزير الدفاع السابق في جمهورية مالي باه نداو رئيساً انتقالياً للدولة والعقيد اسيمي غواتا نائباً له.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: إن الجزائر تتطلع لتنظيم انتخابات في مالي من أجل العودة للنظام الدستوري في البلاد، وتتطلع أيضاً لتفعيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية في هذا البلد.وأشار البيان، إلى أن الجزائر ستواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب في هذا البلد الجار.واختتمت الخارجية الجزائرية بيانها، بأن الجزائر تؤكد التزامها بدعم مالي في هذه الفترة الصعبة وتضامنها مع شعبه.// انتهى //22:26ت م0293