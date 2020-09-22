الخرطوم 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر في الخرطوم اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون النيابي والقضائي بين البلدين وتبادل الخبرات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات العدلية في ضوء العلاقات المتميزة بينهما، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:31ت م0294