الجزائر 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 50215 حالةً، منذ ظهورها في مارس الماضي في الجزائر.وأضاف فورار أنه سُجلت عشر حالات وفاة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1689 حالةً.وتابع أن 127 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35149 حالةً.// انتهى //22:31ت م0296