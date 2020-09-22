تبوك 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستتيح أمانة منطقة تبوك طوال يوم غدٍ الأربعاء الفرصة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة ، للمشاركة في تهنئة الوطن بعامه التسعين ، من خلال شاشة تفاعلية وُضعت على طريق الملك عبدالله بمدينة تبوك ، ويمكن للمهنئين من خلالها مشاركة الوطن مشاعرهم عبر التسجيل في الرابط الذي ُأعدّ خصيصاً لهذه المناسبة الغالية.ودعت " الأمانة " الجميع للتفاعل مع هذه البادرة بالكلمة والصورة من خلال الدخول على الرابط التالي :- https://www.mysul.net/TbkCard/ حيث ستُعرض مشاركاتهم أمام سالكي الطريق، وسط الإضاءات الليزرية والأعلام الوطنية.يذكر أن أمانة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، قد أنهت استعداداتها للاحتفال بيوم الوطن بتهيئة الحدائق العامة بالأعلام الخفاقة واللوحات المعبِّرة والإضاءات الخضراء والشاشات الجمالية ، إضافة إلى الطرق الرئيسة والمحورية والميادين العامة والجسور والكباري ، كما زُيِّن مبنى الأمانة والمعرض ومركز الاحتفالات الخاص بها بالإضاءة الخضراء لمشاركة المواطنين والمقيمين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني .وتأتي استعدادات الأمانة من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور وازدهار ، حيث نشرت مايفوق الــ17500 علم وطني ، إلى جانب تركيب الكشافات وإنارات الزينة الخضراء وتركيب اللوحات الاحتفالية بمختلف الأحجام التي تحمل صور القيادة الرشيدة و العبارات الوطنية التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت أكثر من 5000 هدية لتوزيعها على سالكي الطرق داخل المدنية والمحافظات.// انتهى //23:35ت م0328