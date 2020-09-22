مقديشو 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأعلن الجيش الصومالي مقتل ثمانية من قيادات وعناصر حركة "الشباب" الإرهابية في منطقة "تورتورو" بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الجيش الصومالي اللواء أدوا يوسف راجي، قوله "إن عملية عسكرية نفذتها قوات "الكوماندوز" الوطنية في ضواحي منطقة تورتورو أسفرت عن القضاء على ثمانية من قيادات وعناصر حركة "الشباب" ".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي أنه دمر قواعد للحركة الإرهابية في منطقة "ميردُجول" التابعة لمحافظة جلجدود، وسط البلاد، خلال عملية نفذها في المناطق الشرقية للمحافظة التي كان يتحصن فيها عناصر الحركة.وكان الجيش الصومالي قد أعلن أمس مقتل 13 عنصرا من الحركة الإرهابية في عملية جرت بمنطقة "بريري" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى كما تمكن الجيش الصومالي، مؤخرا، من استعادة عدد من المناطق كانت تحت سيطرة حركة "الشباب"، بعد عمليات موسعة قام بها في مختلف مناطق البلاد.// انتهى //23:42ت م0333