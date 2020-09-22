القاهرة 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزاً العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //23:52ت م0334