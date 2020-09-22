حائل 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأكملت بلدية محافظة السليمي التابعة لأمانة منطقة حائل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 تحت شعار "همة حتى القمة".وأبانت البلدية أن ميادين وشوارع المحافظة باتت جاهزة لاستقبال هذا اليوم العزيز على قلوب أبناء هذا الوطن، من خلال منح هذا اليوم طابعاً خاصاً يبرز في اختيار مواقع متميزة في مختلف مياداين المحافظة وشوارعها والاستفادة منها وتزيينها بالإضاءات وعقود الزينة، فيما توشحت الأعمدة والميادين الأشهر الأعلام الخضراء، في حين استفادت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء من تهيئة وتطوير، بما يضمن للزوار والمتنزهين الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وبما يحقق المشاركة الفعلية مع أهالي السليمي، لإيصال مشاعرهم المختلطة بين فرحٍ واعتزاز بهذه المناسبة الغالية إلى.// انتهى //23:55ت م0335