حائل 05 صفر 1442 الموافق 22سبتمبر 2020م واساستكملت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة والمرتبطة بها استعداداتها الميدانية وتجهيزاتها اللوجستية للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضحت الأمانة أن المنطقة وجميع البلديات استعدت لهذه المناسبة الغالية منذ وقت مبكّر بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، لإبراز المظاهر الاحتفالية المتعددة والصور الوطنية المعبّرة عن هذه المناسبة الغالية في مداخل المدن وعلى المحاور والطرق الرئيسة والساحات البلدية والمنتزهات والحدائق بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وشملت الاستعدادات تجهيز المواقع والحدائق والمنتزهات والساحات والميادين للمرتادين والزائرين إضافة الى تطهير وتعقيم الألعاب والكراسي الموجودة فيها .وعملت على تركيب 22975 علما للمملكة العربية السعودية على أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة حائل ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب تركيب أكثر من 16500 لمبات ليد وإضاءات جمالية باللون الأخضر والأبيض على جميع مباني ومرافق الأمانة والبلديات والميادين والساحات العامة والمحاور الرئيسة.وشمل الاحتفاء بهذه المناسبة تشغيل 75 شاشة تلفزيونية تتضمن التهاني والتبريكات في الطرقات والميادين وأعمدة الإشارات الضوئية وتحمل صور ولاة الأمر وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة بالإضافة إلى تجهيز وتهيئة 103 حدائق ومنتزهات في المنطقة وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، حيث تضمن التجهيز زراعة (75.000) من الزهور والورود في الشوارع والطرق والميادين.// انتهى //23:59ت م0336