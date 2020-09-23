رفحاء 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسيوزع مكتب البيئة والمياه والزراعة‬ بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يوم غداً الأربعاء, 2000 شتلة مجاناً على المواطنين من الساعة 9 إلى 10 صباحاً، في إطار المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 90 "همّة حتى القمّة"، بمتابعة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية.وأوضحت "البيئة" أن المبادرة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء بتشجير وزراعة شتلات في مختلف أحياء رفحاء ، وزراعة الأشجار التي تناسب بيئة المحافظة، والإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه الزراعة الواردة في مضامين برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن نشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير والاهتمام بالزراعة لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة والمشاركة الفاعلة من قبل أفراد المجتمع.// انتهى //00:01ت م0337