اليوم الوطني / بيئة رفحاء توزع غداً 2000 شتلة مجاناً على أفراد المجتمع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
رفحاء 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
يوزع مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يوم غداً الأربعاء, 2000 شتلة مجاناً على المواطنين من الساعة 9 إلى 10 صباحاً، في إطار المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 90 "همّة حتى القمّة"، بمتابعة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأوضحت "البيئة" أن المبادرة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء بتشجير وزراعة شتلات في مختلف أحياء رفحاء ، وزراعة الأشجار التي تناسب بيئة المحافظة، والإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه الزراعة الواردة في مضامين برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن نشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير والاهتمام بالزراعة لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة والمشاركة الفاعلة من قبل أفراد المجتمع.
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