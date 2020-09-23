رفحاء 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية مسابقتين بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأكدت اللجنة أن المسابقة الأولى بطولة لكرة القدم للمرحلة المتوسطة بعنوان "همة حتى القمة"، والثانية "مسابقة" شارك بصورة لطفلك بالزي الوطني.وأوضحت أن تنظيم المسابقتين يأتي حرصاً من اللجنة على تفعيل المشاركة باليوم الوطني الـ 90 للملكة الغالية، مفيداً أنه جرى رصد جوائز قيمة للفائزين والمشاركين.// انتهى //00:04ت م0339