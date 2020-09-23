أملج 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأكدت بلدية محافظة أملج، جاهزيتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، إذ أعدّت خطة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع.وراعت أن تضمن هذه الخطة إبراز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين العامة, من خلال تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن (الأخضر، والأبيض) ونشر اللوحات، التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في شوارع وميادين المحافظة.وحرصت على تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني.// انتهى //00:12ت م0342