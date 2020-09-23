الوجه 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستستعد بلدية الوجه للمشاركة بأنشطة وأعمال في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، من خلال تهيئة وتجهيز وتزيين الشوارع والميادين والطرقات العامة والمرافق بالأعلام واللوحات المعبرة عن الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة., إذ تم تركيب صور وأعلام المملكة وعبارات وطنية.وأوضحت البلدية أنها جهزت أكثر من 800 علم لوضعه على أعمدة الإنارة وتجميل 4 من الميادين وأنه سيتم توفير أكثر من 1600 هدية، مشيرة إلى أن العمل قائم على تجهيز مداخل ومخارج المحافظة.إضافة للشوارع الداخلية والميادين والحدائق ومبنى البلدية والجماليات الخضراء والأعلام الكبيرة, إلى جانب تركيب عدد كبير من لوحات التهنئة باليوم الوطني ولوحات تحمل صور الملوك والأمراء .// انتهى //00:16ت م0343