القاهرة 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه طنطا بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي في افتتاح مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز الثاني لجدول الدوري، بينما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، لتستمر معاناته، ويقترب من الهبوط للدرجة الأولى.// انتهى //00:17ت م0345