اليوم الوطني / أمانة الحدود الشمالية جاهزة لاستقبال يوم الوطن الـ 90 بفخرٍ وبهجة
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
عرعر 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
أكملت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني لـ 90 للمملكة ، من خلال تزين الميادين والشوارع الرئيسة باللون الأخضر والأعلام الوطنية .
وأضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت بوقت مبكر لهذه المناسبة ، حيث زينت ما يقارب 7000 عمود إنارة وتوزيع أكثر من 9500 علم على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد ، إضافة إلى تركيب 100 شاشة عرض وأكثر من 1400 لوحة إعلانية تحمل هوية اليوم الوطني ، مع الاستعداد لتوزيع أكثر من 10000 هدية في كل من عرعر ومحافظات وهجر المنطقة , إلى جانب تزيين مباني البلديات باللون الأخضر.
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