سيئول 5 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسجدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الدعوة إلى إعلان نهاية الحرب الكورية، قائلًا إنها ستمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو.وطلب "مون" دعم المجتمع الدولي، حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار، عن طريق إعلان نهاية الحرب.ويصادف هذا العام الذكرى السبعين لاندلاع الحرب التي انتهت في عام 1953 بهدنة، وليس معاهدة سلام.وقال "مون" في خطابه المرئي: «حان الوقت لإزالة المأساة العالقة في شبه الجزيرة الكورية، يجب أن تنتهي الحرب تمامًا وإلى الأبد».// انتهى //00:30ت م0348