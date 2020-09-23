الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم وزارة الرياضة، وذلك في جلسته التي عُقدت مساء اليوم.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحظى في القطاع الرياضي ولله الحمد بدعم غير محدود واهتمام مستمر من قبل قيادتنا الرشيدة الأمر الذي مكّن الرياضة السعودية لاستضافة أهم وأكبر الأحداث العالمية التي نجحت في تنظيمها بسواعد شباب وشابات هذا الوطن مما جعلها محط أنظار العالم أجمع".وأضاف سمو وزير الرياضة: "هذا التنظيم سيسهم في المضي قدماً نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يحقق تطلعات قيادة وطننا ويعزز من مكانتنا الرياضية على المستوى القاري والدولي لنصل إلى المكانة التي تستحقها الرياضة السعودية".// انتهى //00:31ت م0349