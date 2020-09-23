عام / سمو أمير الجوف يلتقي بأبناء وبنات المنطقة في ليالي الجوف " وطن التوحيد والوحدة "
الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس
سكاكا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم ، ضمن لقاءات ليالي الجوف الدورية التي يقيمها مع شباب وفتيات المنطقة ، حيث خصص سموه لقاء اليوم للحديث عن الوطن ومنجزاته تحت مسمى " وطن التوحيد والوحدة " .
وألقى سمو أمير منطقة الجوف كلمة قال فيها : نجتمع بهذه الفعالية التي خُصِّصت كمناسبة وطنية حملت طابعاً احتفالياً، تحت عنوان - وطـن التوحيــد والوحــدة -، وقد حرصنا أن تُقام بهذا الموقعٍ الملائم الذي يحمل قيمة تاريخ وتراث هذه المنطقة، ويتماشى مع الإجراءات الاحترازية.
وأبان سموه لقد عوَّدتنا حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد وحتى اليوم ، أن تكون إلى جانب المواطن، في علاقة تُجسِّد صور التلاحم بين القيادة وشعبها الوفي ، تُعبِّرُ عنها احتفالاتُ المواطنين بأعيادهم ومناسباتهم الوطنية .
بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً عن منطقة الجوف يحكي عن مراحل التطور التي شهدتها المنطقة وولاء أبنائها للوطن وقيادته الرشيدة .
ثم ألقيت الكلمات الوطنية بهذه المناسبة ، ثم استمع سموه إلى مداخلات شباب وشابات المنطقة المشاركين في اللقاء ، الذين أعربوا من خلالها عبر الاتصال المرئي لمحافظات المنطقة عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع ، مهنئين القيادة الرشيدة باليوم الوطني التسعين ، كما أكدوا على تميز المنطقة بالمبادرات التي يقودها سموه في الكثير من جوانب الحياة ، مما كان لها الأثر الأسمى في نفوسهم والمحفز لبذل المزيد وفق رؤية طموحة وشابة 2030 .
وفي الختام قدم سمو أمير منطقة الجوف شكره للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر وطنية ، داعياً الله أن يحفظ بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها .
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