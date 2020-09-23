سكاكا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم ، ضمن لقاءات ليالي الجوف الدورية التي يقيمها مع شباب وفتيات المنطقة ، حيث خصص سموه لقاء اليوم للحديث عن الوطن ومنجزاته تحت مسمى " وطن التوحيد والوحدة " .وألقى سمو أمير منطقة الجوف كلمة قال فيها : نجتمع بهذه الفعالية التي خُصِّصت كمناسبة وطنية حملت طابعاً احتفالياً، تحت عنوان - وطـن التوحيــد والوحــدة -، وقد حرصنا أن تُقام بهذا الموقعٍ الملائم الذي يحمل قيمة تاريخ وتراث هذه المنطقة، ويتماشى مع الإجراءات الاحترازية.وأبان سموه لقد عوَّدتنا حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد وحتى اليوم ، أن تكون إلى جانب المواطن، في علاقة تُجسِّد صور التلاحم بين القيادة وشعبها الوفي ، تُعبِّرُ عنها احتفالاتُ المواطنين بأعيادهم ومناسباتهم الوطنية .بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً عن منطقة الجوف يحكي عن مراحل التطور التي شهدتها المنطقة وولاء أبنائها للوطن وقيادته الرشيدة .ثم ألقيت الكلمات الوطنية بهذه المناسبة ، ثم استمع سموه إلى مداخلات شباب وشابات المنطقة المشاركين في اللقاء ، الذين أعربوا من خلالها عبر الاتصال المرئي لمحافظات المنطقة عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع ، مهنئين القيادة الرشيدة باليوم الوطني التسعين ، كما أكدوا على تميز المنطقة بالمبادرات التي يقودها سموه في الكثير من جوانب الحياة ، مما كان لها الأثر الأسمى في نفوسهم والمحفز لبذل المزيد وفق رؤية طموحة وشابة 2030 .وفي الختام قدم سمو أمير منطقة الجوف شكره للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر وطنية ، داعياً الله أن يحفظ بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها .// انتهى //00:31ت م0351