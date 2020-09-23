صبيا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة صبيا، اليوم ، منافسات الاحتفاء باليوم الوطني (90) ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر بن أحمد معافا ، والمساعد للشؤون التعليمية بنات المكلف حنان بنت يحيى الحازمي.أن المنافسات الوطنية وسيلة لرفد العملية التعليمية ، والكشف عن المواهب والقدرات ، وتنمية الحس الوطني ، وهي فرصة لإشراك الميدان التعليمي في ترجمة مشاعرهم وأحاسيسهم عن قيادتهم ، ومواكبة المستجدات بإبراز جهود الدولة في جائحة كورونا ، والتصدي لما من شأنه المساس بأمن هذا الوطن عن طريق تقديمهم هذه الأعمال في شتى مساراتها.واستُعرض خلال التدشين محاور المسابقة ، بحيث تتكون من خمسة محاور تتناول سيرة ملوك المملكة ، والأمن والاستقرار ، ووطن المجد، والمشاعر والقيم الوطنية التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن ، وتجسيد مشاعر الحب والولاء للقيادة الرشيدة .وتشمل المسابقة وآلية تنفيذها عدة عناصر تتنوع ما بين مقاطع الفيديو ، وتصاميم للفوتوشوب ، والأنفو جرافيك ، والمقالات ، والقصائد ، والرسومات ، وتستهدف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والأسرة ، ورصدت الإدارة لهذه المنافسات جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 28 ألف ريال ، على أن يُكرّم الفائزون يوم الأحد القادم ضمن حفل الإدارة بهذه المناسبة.من جانب آخر أكملت إدارة تعليم صبيا استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة عبر العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذ عن بُعد في جميع مكاتب التعليم العشرة ومدارسها للبنين والبنات.وستتضمن الفعاليات حفلاً افتراضياً بهذه المناسبة يحتوي على فقرات متنوعة ، إضافة إلى تجهيز مبنى الإدارة والمكاتب باللوحات الوطنية ، والإضاءات الخضراء ابتهاجاً بهذه المناسبة ، وتتضمن الفعاليات العديد من البرامج الإعلامية والتطوعية والمجتمعية، التي سيشارك فيها أكثر من (184688) ألف طالب وطالبة مع أسرهم عبر فعاليات وأنشطة، ومسابقات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة تنفذها (1226) مدرسة .// انتهى //00:32ت م0352