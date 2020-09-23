عرعر 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنين" ، اليوم، عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة التعليم خالد المضياني ، أن المسابقات تمثلت في الصيحة الكشفية ، وأفضل رسالة إلى أبطال الصحة والأمن والتعليم ، والثقافية الرياضية ، وأجمل عمل فني لليوم الوطني ، وأفضل تصميم أو :فيديو" .// انتهى //00:34ت م0353